A frase resume o ambiente vivido cerca das 14 horas deste domingo na assembleia de voto instalada na Escola da Torre, em Câmara de Lobos. “Nunca votei tão rápido. Só dois”, comentou Cecília Vieira à saída da sala de voto, referindo-se ao número reduzido de candidatos nesta segunda volta das eleições presidenciais.

A eleitora explicou que a rapidez do voto não se ficou a dever à afluência no local — considerada normal para aquela hora — mas sobretudo ao facto de o boletim de voto apresentar apenas duas opções. “Da outra vez eram 14”, recordou, acompanhada pelo marido, numa alusão à primeira volta, em que constavam no boletim 11 candidaturas válidas e três rejeitadas pelo Tribunal Constitucional.

Essa percepção foi confirmada por Miguel, secretário da mesa da secção 15 da Escola da Torre, que indicou que a participação até às 14 horas era semelhante à registada na primeira volta, a 18 de Janeiro. “A taxa de afluência é praticamente a mesma. Temos sensivelmente o mesmo número de pessoas a votar nesta mesa, comparativamente há três semanas”, afirmou, acrescentando que cerca de uma terça parte dos eleitores inscritos já tinha votado.

Segundo o responsável, não se verificaram picos acentuados de votação. “Em vez de haver maior movimento logo após a abertura ou depois da hora de almoço, o fluxo tem estado distribuído ao longo do dia. Pelo menos até agora, a taxa de afluência é igual à da primeira volta”, explicou.

Apesar de se tratar de um dia de sol, com algum vento no local, Miguel garantiu que o funcionamento da mesa decorreu com normalidade. “Tudo tem estado normal. Não há um fluxo momentâneo significativo, mas também não há nada de anormal ao longo do dia”, disse. Nesta secção foram registados 29 votos antecipados, menos 13 do que na primeira volta.