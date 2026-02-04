Novos ataques aéreos sobre Gaza mataram pelo menos 17 pessoas

Novos ataques aéreos das Forças da Defesa de Israel (IDF) sobre a Faixa de Gaza mataram hoje pelo menos 17 pessoas, incluindo três crianças e um bebé, segundo balanço da Defesa Civil do enclave palestiniano.

O exército israelita tinha declarado ter levado a cabo de madrugada ofensivas de precisão, em resposta a disparos contra alguns dos seus soldados que feriram gravemente um oficial.

De acordo com a agência de notícias palestiniana Sanad, três das vítimas --- dois jovens e uma menina --- morreram na sequência de disparos de artilharia contra tendas no bairro de Al Tufa, enquanto o bebé de quatro meses morreu pela mesma causa no bairro de Zeitoun, ambos na zona leste da Cidade de Gaza.

Mais dois palestinianos morreram depois de as forças israelitas terem atacado a zona de Qizan Rashwan, situada a sul de Khan Younis, após terem chegado ao Hospital Nasser, segundo a Sanad e o jornal Filastin, ligado ao movimento islamista radical Hamas.

As autoridades de Gaza, controladas pelo Hamas, elevaram o número de mortos da ofensiva lançada por Israel após os ataques de 07 de outubro de 2023 para 71.803 na terça-feira, um número que inclui 529 mortes desde que o último cessar-fogo entrou em vigor.

A trégua entre Israel e o Hamas, a partir de 10 de outubro último, foi alcançada no âmbito de um plano proposto pelos Estados Unidos e incluiu a troca de reféns (20 vivos e 28 mortos e todos já repatriados) por prisioneiros palestinianos, a retirada parcial das forças israelitas e a entrada de ajuda humanitária no território.

As próximas etapas preveem um governo de transição tecnocrático palestiniano, já constituído, o desarmamento do Hamas, a criação de uma força militar internacional e a reconstrução do enclave.

A gestão quotidiana do território será confiada, a título transitório, a 15 membros do Comité Nacional para a Administração de Gaza, sob a autoridade do Conselho da Paz, por sua vez liderado pelo Presidente norte-americano.

O recente conflito na Faixa de Gaza foi desencadeado pelos ataques liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, nos quais morreram cerca de 1.200 pessoas e 251 foram feitas reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala no enclave palestiniano, que provocou, segundo as autoridades locais, um desastre humanitário, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação de centenas de milhares de pessoas.