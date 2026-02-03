Monumento emblemático da Segunda Guerra Mundial em Kiev danificado por ataque russo

Um monumento soviético símbolo da vitória sobre os nazis foi danificado durante na noite segunda-feira para hoje num ataque russo a Kiev, anunciou a ministra da Cultura ucraniana, condenando o ato e classificando-o como "simbólico e cínico".

"Simbolicamente e cinicamente ao mesmo tempo: o Estado agressor ataca um local de memória dedicado à luta contra a agressão do século XX, repetindo os crimes no século XXI", afirmou a ministra Tetiana Berejna.

O ataque atingiu o "salão da glória" do Museu Nacional de História da Ucrânia na Segunda Guerra Mundial, explicaram as autoridades.

Este salão fica ao pé do monumento "Mãe Pátria", uma gigantesca estátua de mulher, com 62 metros de altura, empunhando uma espada e um escudo, erguida em 1981, quando a Ucrânia ainda fazia parte da URSS.

Cacos de vidro e destroços de um drone estavam espalhados no local, constataram os jornalistas da agência noticiosa francesa AFP.

As janelas do átrio do monumento foram danificadas pela explosão causada quando o drone russo foi abatido pela defesa ucraniana nas proximidades, contou o diretor do museu, Iouriï Savtchouk.

"É um local solene de memória que homenageia os heróis da Segunda Guerra Mundial, os vencedores do nazismo na Europa", frisou aos jornalistas, apontando para os pilares de mármore onde estão gravados em letras douradas os nomes dos soldados soviéticos.

Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, desencadeando o pior conflito armado na Europa desde 1945, em nome do fim do "nazismo" neste país.

Savchuk disse não saber se o monumento foi alvo de um ataque ou se foi um acidente, mas salientou que não era a primeira vez que um drone russo se aproximava do complexo memorial.

Aquele responsável mostrou um vídeo gravado a 26 de janeiro pelos guardas responsáveis pela segurança no local, no qual se pode ver um drone do tipo Shahed a voar muito perto do monumento.

O museu não fechará, mas o átrio permanecerá inacessível durante os trabalhos de reparação, precisou Savtchouk.

Durante a noite, a Rússia lançou o seu maior ataque com drones e mísseis contra a Ucrânia desde o início do ano, deixando centenas de milhares de famílias sem aquecimento numa altura em que as temperaturas são muito baixas, em torno de -20 °C.