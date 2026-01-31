Força Aérea presta apoio com tendas, refeições e geradores

A Força Aérea tem prestado apoio às populações afetadas pela depressão Kristin com tendas, refeições ou a cedência de geradores e toldos para coberturas, anunciou hoje este ramo das Forças Armadas.

Em comunicado, a Força Aérea destacou que o apoio, através do envolvimento de pessoal e equipamentos, tem sido prestado em coordenação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e em conjunto com as Forças Armadas.

"Em particular, foi disponibilizado o Kit de Mobilidade da Força Aérea, com tendas e refeições, e ainda a cedência de geradores e toldos para coberturas", detalhou.

A Força Aérea está também a dar apoio através do reabastecimento de aeronaves do Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais (DECIR) na Base Aérea N.º 5, Monte Real, que estão a monitorizar por via aérea os estragos efetuados pela depressão, revelou ainda.

Este ramo das Forças Armadas destacou que se mantém "ao lado das populações em todas as circunstâncias, cumprindo na íntegra a missão de defesa aérea do país e de proteção e apoio aos cidadãos".

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.