Dia dos Namorados na Quinta Splendida: uma experiência para celebrar o amor

No dia 14 de Fevereiro, a Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden, no Caniço, convida a celebrar o Dia dos Namorados de forma especial, num ambiente onde a natureza, o bem-estar e o tempo a dois são os verdadeiros protagonistas.

A experiência começa com um Jantar Romântico, pensado para criar momentos memoráveis. O menu inclui três pratos, entrada com opção de sushi e bebidas incluídas, pelo valor de 44,50€ por pessoa. A noite será acompanhada pela actuação ao vivo de um duo musical, que acrescenta um toque intimista e envolvente, ideal para celebrar o amor sem pressas.

Para complementar a celebração, a Quinta Splendida propõe uma experiência de Spa a dois, pensada para desacelerar e partilhar. Estão disponíveis a Massagem de Casal (160€ por casal, 50 minutos, com espumante incluído) ou a Massagem ‘Splendid Love’ (75 € por pessoa, 50 minutos), realizada com óleos essenciais de cacau e champanhe, proporcionando um momento de relaxamento profundo. Ambas as opções podem também ser adquiridas em formato de Voucher Oferta, ideal para surpreender alguém especial.

Inserida num cenário de jardins botânicos e tranquilidade, a Quinta Splendida propõe uma celebração do Dia dos Namorados marcada pela simplicidade, pelo cuidado e pela criação de memórias a dois.

As vagas são limitadas, sendo recomendada a reserva antecipada.

Mais informações e reservas através do contacto telefónico: +351 291 930 400 ou das redes sociais em https://linktr.ee/quintasplendida.



