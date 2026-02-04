Sindicatos ameaçam com ação judicial contra Menzies para exigir cumprimento do AE

O Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal (STTAMP) e o Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos Manutenção e Aviação (STAMA) ameaçam avançar com uma ação judicial contra a Menzies para exigir o cumprimento do acordo de empresa (AE).

Num comunicado, hoje divulgado, os sindicatos deixaram críticas à empresa de 'handling' (assistência a pessoas e bagagens nos aeroportos), devido ao pagamento do subsídio de transporte, para o qual, alegam, a empresa de 'handling' decidiu colocar uma regra de assiduidade.

Os sindicatos dizem que esta ideia é "uma alteração unilateral e prejudicial" do AE assinado com a Menzies, apontando ainda "caos interno e má-fé" da gestão em relação ao estacionamento para trabalhadores.

"O STTAMP e o STAMA irão tomar todas as medidas necessárias, incluindo as judiciais, para travar esta ilegalidade e exigir que o AE seja cumprido na íntegra", remataram.