Rússia atacou Ucrânia com 85 drones durante a noite

A Rússia atacou a Ucrânia com um total de 85 drones, dos quais 64 foram neutralizados, durante a noite de sexta-feira para hoje, anunciou a Força Aérea ucraniana.

Até ao momento, não há registo de danos em infra-estruturas energéticas, conforme a trégua parcial acordada na semana passada.

"O inimigo atacou com 85 drones dos tipos Shahed, Gerbera, Italmas e de outras categorias, a partir de Oriol, Milerovo e Primorsko-Ajtarsk (Rússia). Destes, cerca de 55 eram Shahed", afirmou hoje a instituição nas suas redes sociais.

O ataque foi repelido pela aviação, as tropas de mísseis antiaéreos, as unidades de guerra eletrónica e de sistemas não tripulados, assim como por grupos móveis das Forças de Defesa da Ucrânia.

Segundo dados preliminares, as defesas antiaéreas "derrubaram ou suprimiram 64 drones inimigos dos tipos Shahed, Gerbera e Italmas e de outras classes, no norte, sul e este do país", acrescentou a mesma fonte.

No total, cerca de 20 drones inimigos conseguiram atingir 13 alvos distintos, concluiu a Força Aérea.

Até ao momento, não se registaram ataques contra a infraestrutura energética, em linha com a trégua parcial acordada sob a mediação dos Estados Unidos, para que ambos os países evitem atingir este tipo de objetivos em pleno frio extremo na região.

Não está claro, no entanto, quando entrou em vigor exatamente o acordo, uma vez que o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse na sexta-feira que "a contagem regressiva" começou durante a noite, em alusão à noite de quinta-feira, enquanto o Kremlin assinalou que terminaria no domingo.

O acordo foi anunciado na quinta-feira pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, que disse ter pedido ao líder russo, Vladimir Putin, que o seu exército não lançasse ataques contras as infraestruturas energéticas ucranianas durante uma semana.

A Ucrânia foi invadida pela Rússia há quase quatro anos.