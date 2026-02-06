Confira as melhores frases da campanha eleitoral

Melhores frases da campanha eleitoral que hoje termina.

"O [apoio do] doutor Paulo Portas [a António José Seguro] é um pouco surpreendente, de alguém que defende que o socialismo destrói, que o socialismo mata."

André Ventura

26-01-2026

"Era uma boa questão sabermos o que pensará Passos Coelho."

"Foi nos momentos em que o professor Cavaco Silva apelou mais ao voto contra o Chega que as pessoas mais votaram no Chega:"

"Os portugueses conhecem-me, sabem quais são as minhas ideias. Os apoios surgem, eu recebo todos os apoios, recebo com muito gosto, mas não mudo. Eu sou precisamente o mesmo candidato que se apresentou no dia 15 de junho nas Caldas da Rainha dizendo aos portugueses ao que vem."

António José Seguro

26-01-2026

"Eu estou a receber todos os dias muitos apoios e no dia 18 de janeiro recebi 1 milhão e 700 mil apoios."

"Há duas visões de país. Eu defendo uma sociedade que valoriza todos os seres humanos, venho para unir e serei Presidente que dialoga porque considera que em democracia o diálogo é importante."

António José Seguro, debate na RTP/SIC/TVI

27-01-2026

"[As personalidades políticas que estão a declarar o seu apoio a António José Seguro] não estão a apoiar António José Seguro pelo próprio. Não estão a votar em António José Seguro, estão a votar contra mim."

André Ventura

"Não represento ninguém, nem nenhum partido, a não ser eu próprio. Percebo que o dr. André Ventura, como líder partidário, queria fazer desta eleição umas primárias da direita, daquilo que entende para o que possa concorrer com o primeiro-ministro, mas quero-lhe dizer - já lhe disse isto no nosso primeiro debate - o senhor está na eleição errada, isto não é um debate parlamentar."

António José Seguro

"O Governo está a acender velas para ser eleito um Presidente que será uma espécie de rainha de Inglaterra e não precisamos disso."

André Ventura

"A culpa não pode morrer solteira."

António José Seguro, após uma visita à Simoldes, Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro

30-01-2026

"Parece que não aprendemos com outras situações que ocorreram no passado recente. A questão dos incêndios. A questão do apagão, a questão da emergência no socorro médico, o que se passou no Elevador da Glória."

António José Seguro, num almoço com apoiantes na Casa do Povo de Vila Cova da Lixa, em Felgueiras, distrito do Porto

31-01-2026

"Que se lixem as eleições."

André Ventura, enquanto fazia uma ação de campanha numa exploração agrícola afetada pela depressão Kristin, em Leiria

31-01-2026

"Isto é o resultado evidente de um falhanço do Estado".

André Ventura, numa visita ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Braga

01-02-2026

"Parece-me que as medidas que hoje o primeiro-ministro anunciou vão na direção certa. O que é importante é que cheguem o mais rapidamente às pessoas, às empresas e às famílias que estão em dificuldades. Nós conhecemos a tradicional burocracia do Estado, não pode haver burocracia aqui."

António José Seguro, num comício no Teatro Cine de Gouveia, no distrito da Guarda

01-02-2026

"Quando se estabelece para ajudar as pessoas limites de 500 euros ou 530 euros [537 euros], isto só pode ser gozar com a população."

André Ventura, numa ação de campanha em Vila Verde, no distrito de Braga

01-02-2026

"Numa intervenção do primeiro-ministro, ele basicamente está a entender que a responsabilidade das pessoas que morreram é delas próprias. E, portanto, que as pessoas não conseguiram evitar esta consequência, dando a entender que foi pelo seu comportamento que acabaram por morrer."

André Ventura, antes de uma visita à empresa Madeiras Alto Tâmega, em Chaves, no distrito de Vila Real

02-02-2026

"Senhora ministra da Administração Interna, se não sabe o que é que falhou, ouça-nos aqui. Perceba o que é que falhou e, sobretudo, faça-nos um favor: Deixe de insultar a nossa inteligência, deixe de gozar com as pessoas e faça aquilo para que é nomeada."

André Ventura, numa sessão com apoiantes, num auditório meio cheio do Parque de Exposições de Aveiro

02-02-2026

"A realidade é a maior pressão. As pessoas estão aflitas, precisam desses apoios. Eu não percebo qual é a dúvida. Eles têm que chegar rapidamente."

António José Seguro, numa visita ao Parque Empresarial de Proença-a-Nova (PEPA), no distrito de Castelo Branco

03-02-2026

"A solidariedade do povo não pode dispensar a responsabilidade do Estado."

António José Seguro, num almoço de campanha em Castro Verde, distrito de Beja

04-02-2026

"Não me parece fazer sentido que a minha mensagem seja de apelo ao voto, parece-me que a minha mensagem deve ser 'resolvam os problemas destas pessoas'."

André Ventura, antes de uma visita à Adega Monte Novo e Figueirinha, em Beja

04-02-2026

"Eu vou propor hoje e vou propor ao outro candidato e ao Presidente da República e aos vários poderes municipais que, por uma questão de igualdade de todos os portugueses, que se adie uma semana o ato eleitoral. Metade do país a votar e outra metade a não votar? Isto faz algum sentido?"

André Ventura, num almoço com autarcas do partido, no concelho de Silves

05-02-2026

"O que peço é que haja este bom senso de não deixarmos o país sem água, sem telhados, sem abastecimentos, a terem que votar nestas situações."

"Eu sempre estive disponível para que se encontrem soluções que favoreçam os portugueses dentro do quadro legal e constitucional do nosso país. Aquilo que eu considero essencial é que as eleições se realizem e que todos os portugueses possam ter a possibilidade de votar."

António José Seguro