D'Repente e Orquestra de Jazz encantam no Vidamar

O Grupo D'Repente e a Orquestra de Jazz encheram a sala de espectáculos do hotel Vidamar para um concerto memorável, numa digna homenagem aos cordofones madeirenses e à sua versatilidade.

O Festival Acorde foi palco de uma simbiose perfeita entre a herança musical da ilha e a sofisticação do jazz. Numa noite de sala cheia, os D'Repente uniram forças com a Orquestra de Jazz para provar que os instrumentos tradicionais da Madeira não têm fronteiras, resultando numa conjugação perfeita entre as várias partes.

O grande destaque da noite foi o protagonismo dado ao braguinha, ao rajão e à viola de arame. Estes cordofones, tantas vezes confinados ao registo popular, demonstraram uma capacidade de improvisação e uma riqueza tímbrica admiráveis ao fundirem-se com os arranjos da orquestra. A profundidade da viola de arame e o brilho rítmico do braguinha e do rajão criaram diálogos musicais que surpreenderam pela modernidade.

O público vibrou ao longo de todo o espectáculo, rendido à forma como a tradição se "refrescou" com uma pitada de jazz. Foi um concerto que não só celebrou o passado, como projectou os instrumentos madeirenses para novos palcos e géneros, reforçando o papel do Festival Acorde na inovação cultural da Região.

A ovação final de pé, na sala do Vidamar, foi o selo de sucesso para uma noite onde a música soube ser, simultaneamente, memória e futuro.