Secretário Estado das Comunidades Portuguesas visitou Consulado Geral de Londres

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, visitou esta manhã as instalações do Consulado Geral Portugal de Londres.

Emídio Sousa disse ao DIÁRIO que “viu um consulado a funcionar muito bem, com muita gente, com muita procura e com um número de atendimentos enorme. O Consulado de Londres está a conseguir a dar resposta às solicitações."

Disse ainda “que tem uma equipa motivada, ao qual dou os parabéns a nova cônsul geral, Ana Brito Maneira, que está a fazer um trabalho excelente, bem como as pessoas que com ela trabalham.

Explicou que está muito agradado com esta nova liderança, embora as instalações não sejam as ideais mas as coisas funcionam bem. E aquilo que é o grande objectivo dos serviços consulares é dar resposta às necessidades das pessoas e é isso que está acontecer aqui em Londres.

O governante com a pasta das comunidades portuguesas está a realizar uma visita de quatro dias às comunidades portuguesas de Jersey e de Londres. Neste último dia, Emídio Sousa, tem ainda na agenda desta tarde uma reunião com os conselheiros das comunidades portuguesas do Reino Unido e ainda uma reunião inaugural do Conselho Consultivo presidido pela Cônsul-Geral de Portugal em Londres, Ana Brito Maneira.

A visita termina esta noite com a participação do secretário de estado das comunidades portuguesas na nona edição da gala organizada pela ‘RTV Lusa’ e o jornal ‘As Notícias’.