Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas iniciou hoje a visita a Londres

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, após estar em Jersey, iniciou hoje uma visita de dois dias à capital do Reino Unido. O governante português, esta manhã, esteve com vários empresários e visitou ainda vários estabelecimentos comerciais de portugueses, depois visitou a escola “Wyvill” em Stockwell e o mural no “Little Portugal” em Lambeth.

Emídio Sousa ainda esteve na Associação Respeito e no Centro Comunitário Português.

Esta tarde, o governante com a pasta das comunidades portuguesas, visita a RTV Lusa e depois tem um encontro com Claire Holland, a líder da Câmara de Lambeth, localidade onde reside um grande número de portugueses, muitos deles originários da ilha da Madeira.

Este primeiro dia da visita a Londres termina com uma recepção à Comunidade Portuguesa na residência oficial do Embaixador de Portugal no Reino Unido, Nuno Brito.

A visita oficial de quarto dias a Jersey e a Londres está a ser acompanha pelo Embaixador António Moniz, Diretor-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidade Portuguesas, por Ana e Brito Maneira, Cônsul-Geral de Portugal em Londres, por Cátia Verdete, coordenadora do ensino de português para Reino Unido, e das Ilhas do Canal, sob alçada do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua.