Grupo Desportivo APEL recebe hoje visita oficial do Secretário de Estado do Desporto

O Grupo Desportivo APEL recebe hoje a visita oficial do Secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, que se desloca ao ginásio da Escola da APEL, no Funchal, entre as 18h30 e as 19h15, para conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelo clube exclusivamente na modalidade de judo.

Em nota à imprensa, explica que sendo o judo o pilar central e a única modalidade do Grupo Desportivo APEL, esta visita institucional sublinha a importância da especialização desportiva na formação de jovens atletas, numa lógica de desenvolvimento sustentado e de excelência. Diz ainda que o clube tem-se afirmado como uma referência regional, destacando-se não só pela vertente competitiva, mas também pelo forte papel social e educativo que esta modalidade de combate desempenha no crescimento pessoal, disciplinar e cívico dos seus praticantes.

Durante a visita, o governante irá acompanhar uma sessão de treino em curso, observando de perto as técnicas, a disciplina e os valores transmitidos aos judocas, estando igualmente prevista a apresentação da visão estratégica e dos projectos do clube para o crescimento e consolidação do judo na Região Autónoma da Madeira. O programa inclui ainda um momento de diálogo com os atletas, promovendo a partilha de experiências sobre os benefícios e os desafios associados à prática da modalidade.