Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas está de visita a Jersey

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emilio Sousa, inicia hoje uma visita oficial de quatro dias ao Reino Unido. A visita oficial começa esta terça-feira, em Jersey e depois segue para Londres, a fim de reforçar a proximidade com a comunidade portuguesa. Na ilha de Jersey a comunidade portuguesa é maioritamente de origem madeirense.

O governante português chegou ontem à noite a ilha de Jersey e faz-se acompanhar pelo Embaixador António Moniz, Director-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidade Portuguesas, e por Ana e Brito Maneira, Cônsul-Geral de Portugal em Londres. A receber a comitiva no aeroporto de Jersey estiveram o Cônsul-Honorário Manuel Rodrigues Silva e o Conselheiro das Comunidades Portuguesas, o madeirense Duarte Fernandes.

Na agenda de hoje Emidio Sousa contou com uma visita à States Assembly, na companhia de Robert MacRae, Bailiff of Jersey, seguida de reunião bilateral, e depois uma visita às instalações do Consulado Honorário de Portugal em Jersey.

Mais tarde, pelas 11 horas, teve início uma mesa redonda sobre relações comerciais entre Jersey e Portugal e oportunidades de negócio benéficas para a comunidade portuguesa, Para o final da manhã está marcado um encontro de trabalho oferecido pelo Chief Minister de Jersry Lyndon Farnham e o Ministro das Relações Exteriores, Ian Gorst, e assistant Chief Minister, deputada de origem madeirense Catarina Alves.

Na parte da tarde, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas tem um encontro com o chefe da Polícia, Robin Smith e depois visita a Escola Lê Rocquier, onde os filhos dos emigrantes têm aulas de língua portuguesa, coordenadas pelo Instituto de Camões.

O programa continua com o governante a ter uma recepção oferecida pelo Bailiff of Jersey. O primeiro dia de visita oficial termina com um encontro com a Comunidade Portuguesa, que contará com a presença do presidente da Câmara de Saint Helier, Simon Crowcroft.

Esta deslocação enquadra-se na estratégia de proximidade do XXV Governo junto da diáspora portuguesa. Os encontros institucionais realizados nesta visita oficial de quatro dias são destinados a valorizar o papel da língua e cultura portuguesas como elos fundamentais entre os dois países, no sentido de promover um “Portugal Nação Global”.