Secretário-geral da NATO diz que a Rússia não está interessada em paz

O secretário-geral da NATO declarou hoje que o ataque lançado na madrugada de hoje pela Rússia contra o sistema energético ucraniano, após quatro dias sem bombardeamentos, demonstra que o Kremlin não está interessado no processo de paz.

"O Presidente [dos Estados Unidos, Donald] Trump e a sua equipa estão a tentar colocar fim a este derramamento de sangue. É evidente que a Ucrânia está pronta para apoiar esta iniciativa. Houve progressos, mas a Rússia continua a atacar. O último ataque ocorreu durante a noite. Isto demonstra que não estão a falar a sério sobre a paz", afirmou Mark Rutte num discurso no Parlamento ucraniano, pouco depois de chegar a Kiev.

Rutte referia-se aos esforços para colocar fim à guerra através de negociações lideradas pelo Governo do Presidente Trump. Os negociadores da Ucrânia, Rússia e EUA deverão realizar a segunda ronda de negociações trilaterais esta quarta e quinta-feira nos Emirados Árabes Unidos, negociações que começaram no mês passado na capital do país, Abu Dhabi.

No seu discurso ao Parlamento ucraniano, Rutte afirmou que a economia russa está a sofrer os efeitos das sanções ocidentais, apesar do apoio que o Kremlin recebe da China, Coreia do Norte e Irão.

Rutte disse que a Rússia está a sentir as consequências do aumento das medidas contra a chamada "frota fantasma", que utiliza para contornar as sanções ao seu petróleo, e prometeu, em nome da NATO, continuar a pressionar Moscovo e a apoiar Kiev.

Rutte encontrou-se também com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, horas depois de a Rússia ter bombardeado massivamente as infraestruturas energéticas da capital e de outras partes do país, deixando milhares de cidadãos sem aquecimento ou eletricidade quando o país enfrenta temperaturas extremas do inverno.

Zelensky publicou um vídeo de ambos a colocar velas e a prestar homenagem aos defensores ucranianos mortos perto do memorial nacional na Praça da Independência de Kiev.

A visita de Rutte não foi previamente anunciada, como acontece frequentemente por razões de segurança quando altos funcionários de instituições internacionais, chefes de Estado ou chefes de governo se deslocam ao país, que foi invadido pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022.

A última vez que o responsável da NATO esteve na Ucrânia foi em abril de 2025, quando Rutte e Zelensky visitaram um hospital militar e a Catedral de Odessa, que tinha sido danificada pelos bombardeamentos russos.