No dia em que terminaram as provas de pré-admissão do Curso de Nadador Salvador Profissional, organizado pelo SANAS Madeira, o comandante desta instituição reforça a necessidade de se realizar, pelo menos, mais um curso, "por forma a se colocar no mercado regional elementos capazes de colmatar as necessidades das praias da Região".

É uma preocupação nossa garantir-se, na Madeira, números mínimos para que se possa ter uma época balnear segura, independentemente da localidade, praia ou entidade responsável pelo serviço de vigilância balnear. O importante é, e sempre será, a segurança de todos", afirma Angelo Abreu.

Na tentativa de se minimizar os impactos deste processo está em avaliação “a realização de mais um Curso de Nadador Salvador Profissional por parte do SANAS Madeira ainda nesta época de defeso” e que estará dependente apenas “da confirmação de disponibilidade do formador e da aceitação por parte da entidade reguladora, garantindo-se um exame final atempado” concluiu Angelo Abreu.

A pré-admissão, que hoje termina, correspondeu a duas semanas em que foram disponibilizadas diversas sessões, orientadas por um dos Nadadores Salvadores Coordenadores da instituição, para uma primeira interacção com a piscina, avaliação da adaptação ao meio aquático e informação das exigentes provas finais.

"As provas de pré-admissão são o ponto de viragem e de materialização daqueles que conjugando as competências aquáticas e o desejo de serem Nadadores Salvadores Profissionais iniciam na próxima semana a fase formativa", indica em nota à imprensa.

Posto isto, a próxima fase corresponde a quatro semanas em que os formandos receberão um total de 150 horas de conteúdo prático e teórico a fim de se habilitarem ao Exame Específico de Aptidão Técnica (EEAT) de Nadador Salvador. "A implementação dos novos, e mais restritos, procedimentos de entrada em Portugal e acesso à autorização para poder exercer profissionalmente no nosso país trará constrangimentos aqueles que, à imagem dos últimos anos, deslocam-se dos seus países da América do Sul para cumprirem o verão europeu", indica.