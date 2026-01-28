Resgate de praticante de canyoning em curso no Seixal

Está, neste momento, em curso o resgate de um praticante de canyoning na zona do Seixal, mais precisamente no Lombo Barbinhas.

Envolvidos nesta operação estão 12 operacionais, apoiados por quatro viaturas, entre Bombeiros Voluntários Madeirenses e corpo de Polícia Florestal. O alerta foi dado depois das 16 horas.

De acordo com fonte da Protecção Civil, um homem, na casa dos 30 anos, terá sofrido uma queda, enquanto descia uma linha de água naquela zona, havendo suspeita de ter fracturado uma perna.

Dois dos operacionais da equipa de resgate em canyoning dos BVM já estão no percurso, com o objectivo de alcançarem a vítima. O resgate, atendendo ao tipo de terreno e exigência desta modalidade, deverá prolongar-se noite dentro.