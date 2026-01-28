Nova Direita entrega dossiê sobre famílias carenciadas ao Representante da República na Madeira

O Partido Nova Direita, através do seu coordenador Paulo Azevedo, entregou hoje um dossiê ao Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Irineu Barreto, na sequência da reunião realizada a 19 de Janeiro sobre a questão da habitação.

De acordo com a nota remetida, o documento reúne informação detalhada sobre famílias em situação de carência habitacional, incluindo muitos casos provenientes de contextos de violência doméstica e abandono familiar. O documento em questão faz parte do processo documentação já enviada à Provedoria de Justiça, com o objectivo de solicitar a intervenção do Representante da República para garantir o cumprimento do artigo 65.º da Constituição, assegurando a estas pessoas o direito a uma habitação condigna que lhes permita proporcionar qualidade de vida aos seus filhos.

Segundo o comunicado, a entrega do dossiê foi feita a pedido do próprio Irineu Barreto, que solicitou que o material fosse entregue pessoalmente, tendo o pedido sido cumprido.

Paulo Azevedo adiantou que, já na próxima semana, pretende enviar uma recolha de assinaturas ao Ministério Público em Lisboa, solicitando uma investigação às listas da Sociohabita e do IHM, reforçando a necessidade de transparência e fiscalização na atribuição de habitação social na região.