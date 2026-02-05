Marcelo adia visita a Madrid em decisão conjunta com Rei Felipe VI

O Presidente da República adiou a sua visita a Madrid prevista para sexta-feira, numa decisão conjunta com o Rei de Espanha, Felipe VI, e com a concordância dos governos espanhol e português, devido à tempestade Leonardo.

"O Presidente da República e o Rei de Espanha realizaram uma conversa telefónica e decidiram, com a concordância dos governos da Espanha e de Portugal, suspender a visita planeada para amanhã [sexta-feira], devido aos efeitos da Tempestade Leonardo, e procurar uma nova data", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.