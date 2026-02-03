Ventura critica deslocação de Marcelo ao Vaticano "no meio de uma crise"

O candidato presidencial André Ventura criticou hoje a visita do Presidente da República ao Vaticano, com o país a lidar com os efeitos do mau tempo, e a ausência de reparos aos apoios decididos pelo Governo.

"Acho que o facto do Presidente da República se ausentar do país no meio de uma crise também não é bom", afirmou, considerando que o chefe de Estado, e também o Governo, "neste momento deviam estar a dar confiança às pessoas".

De visita a mais uma exploração agrícola afetada pelo mau tempo, no concelho de Torres Vedras (distrito de Lisboa), André Ventura criticou a deslocação do Presidente da República ao Vaticano, para se encontrar com o Papa Leão XIV.

"Lembra a alguém que o Presidente da República, no meio de uma crise como a que estamos, vá para o Vaticano? Lembra alguém que no meio de um momento em que as pessoas estão a perder telhados, em que não têm comida, não têm luz, não têm eletricidade em grande parte do país, que o Presidente da República vá para o Vaticano?", questionou.

O candidato apoiado pelo Chega indicou que, se for eleito no domingo a sua primeira visita também será ao Vaticano, e disse que até gostou de ver a imagem de Marcelo Rebelo de Sousa com o novo Papa: "Acho que é uma imagem bonita, acho que nos orgulha a todos".

"Agora, não é no meio disto, não é com as pessoas a sofrer, não é com as pessoas a passar mal. Esta é a diferença, transmitir confiança às pessoas ou dar às pessoas a ideia que nada está a funcionar e que os poderes públicos não devem saber", defendeu, considerando que o Presidente da República "devia estar ao lado das pessoas" e a "acompanhar o trabalho do Governo na área da prevenção, do combate, do apoio".

O candidato e líder do Chega voltou a criticar os apoios decididos pelo Governo para ajudar as populações na reconstrução das estruturas afetadas pelo mau tempo e disse que gostaria de ter ouvido Marcelo Rebelo de Sousa a fazer o mesmo.

"A questão dos apoios, estão mal feitos, o Governo fê-los mal, o Presidente da República não os criticou e devia ter criticado. Não concebo francamente como é que o Presidente da República está em silêncio perante apoios às pessoas de 500 euros, por exemplo", afirmou nesta visita inserida na campanha oficial da segunda volta das eleições presidenciais.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chegou no domingo a Roma, onde se jantou com o Presidente de Itália, Sergio Mattarella. Já na segunda-feira, teve a sua primeira audiência com o Papa Leão XIV, no Vaticano.

Esta foi a sexta ida de Marcelo Rebelo de Sousa como chefe de Estado ao Vaticano, o primeiro destino que visitou no início dos seus dois mandatos, onde foi recebido pelo Papa Francisco, em março de 2016 e de 2021, logo seguido de Espanha, onde também regressará esta semana.

Esta deslocação a Espanha, a convite do Rei Filipe VI, foi encurtada devido ao mau tempo e o chefe de Estado vai estar em Madrid apenas na sexta-feira, "atendendo à evolução prevista das condições meteorológicas".

Marcelo Rebelo de Sousa vai reunir-se hoje com o primeiro-ministro e deslocar-se a zonas mais afetadas pelas tempestades.