Enfermeiros sofrem "desprezo considerável" do Governo Regional

O coordenador da Nova Direita, Paulo Azevedo vem, através de comunicado, manifestar o apoio do partido à classe de enfermagem das urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, que estão a apresentar declarações de escusa de responsabilidade, dirigidas ao Conselho de Administração do Serviço de Saúde (SESARAM), à Direcção de Enfermagem e à Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, invocando a falta de condições para garantir cuidados seguros e de qualidade.

Enfermeiros da Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça declinam responsabilidade Enfermeiros do Serviço de Urgência Adultos do Hospital Dr. Nélio Mendonça estão a apresentar declarações de escusa de responsabilidade, dirigidas ao Conselho de Administração do Serviço de Saúde (SESARAM), à Direcção de Enfermagem e à Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, invocando a falta de condições para garantir cuidados seguros e de qualidade.

Segundo o dirigente, o partido tem acompanhado de perto as dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros, que diariamente assumem um papel essencial na protecção e cuidado da população madeirense. "Os enfermeiros tem sofrido um desprezo bastante grande por parte da Secretaria Regional da Saúde", sublinhou.

O coordenador lamentou ainda que seja necessário que estes profissionais recorram a medidas para exigir respeito junto do SESARAM e do Governo Regional.

SESARAM "compreende" desgaste dos enfermeiros das urgências No entanto, entidade enaltece que "nunca contou com um efectivo de profissionais tão elevado como no presente"

"Todos os enfermeiros da Região Autónoma da Madeira pode contar com o apoio da nova direita para a defesa dos seus direitos e para a defesa do seu bom trabalho", concluiu.