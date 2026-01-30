Governo Regional disponível para enviar ajuda para o continente

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, manifestou hoje disponibilidade para enviar equipas técnicas para o continente, face aos problemas registados na rede eléctrica, nomeadamente na zona de Leiria, na sequência da tempestade que deixou milhares de pessoas sem fornecimento de electricidade.

Mais de 50% das freguesias afectadas em Leiria e Coimbra Mais de 50% das freguesias dos distritos de Leiria e Coimbra foram afetadas pela depressão Kristin, revelou ontem a Associação Nacional de Freguesias (Anafre), relatando "muitos estragos" em habitações, empresas e áreas florestais.

Em declarações aos jornalistas, o chefe do executivo madeirense avançou que já foi estabelecido contacto com a empresa responsável pela gestão das infra-estruturas eléctricas naquela região, tendo a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestuturas enviado uma comunicação à administração da empresa a informar da disponibilidade da Região para prestar apoio, caso venha a revelar-se necessário.

Miguel Albuquerque confirmava a informação avançada em comunicado pelo Presidência, assegurando que o Governo Regional tem "capacidade para mobilizar equipas técnicas da Empresa de Electricidade da Madeira, compostas por técnicos especializados, para colaborar na recomposição e na reabilitação da rede [eléctrica]", contribuindo para a reposição do serviço às populações afectadas.

A disponibilidade foi igualmente comunicada à Protecção Civil, acrescentou Albuquerque, sublinhando a importância de haver equipas no terreno para intervir nas infra-estruturas em baixa da rede, de forma a minimizar os prejuízos causados às famílias.

O Governo Regional aguarda agora uma resposta das entidades competentes, assegurando que, caso o apoio seja solicitado, reiterando que a Madeira está preparada para embarcar de imediato um conjunto de equipas técnicas para o continente.

O presidente do Governo Regional falava aos jornalistas, esta tarde durante a inauguração da Estação Elevatória de Águas Residuais (EEAR) de Machico.

A obra teve início em Fevereiro de 2023 e tem conclusão prevista para Fevereiro de 2026.