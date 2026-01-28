Miguel Castro considera o diploma do PS um exercício de "ficção política"

O líder do CH considera que o problema criado pela inscrição prévia de residentes para acesso a percursos pedestres "deixou de existir" e o diploma apresentado pelo PS é "um exercício de ficção política".

Miguel Castro recorda que o Governo Regional já explicou que "os madeirenses não têm de se registar", num recuo que considera positivo.

O CH defende o controlo dos acessos dos turistas aos percursos, mas nunca aceitará que se "limite o acesso dos residentes".