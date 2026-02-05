Rubina Leal destaca papel estratégico da Macaronésia na abertura das X Jornadas Parlamentares Atlânticas

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira afirmou, hoje, que a Macaronésia não deve ser encarada como uma periferia, mas como um espaço estratégico com identidade própria, defendendo respostas políticas articuladas, cooperativas e afirmativas para os desafios comuns da insularidade e das regiões ultraperiféricas.

Rubina Leal foi uma das intervenientes na sessão de abertura das X Jornadas Parlamentares Atlânticas, que decorre na Assembleia Nacional de Cabo Verde. Na ocasião sublinhou a centralidade política, estratégica e geopolítica do Atlântico e o papel determinante da Macaronésia no contexto europeu e internacional.

As jornadas são retomadas após um interregno desde 2018, sendo que a presidente da ALRAM considera que este reencontro ganha maior relevância "num contexto internacional profundamente transformado, marcado por novos desafios em matéria de segurança, clima, equilíbrio geopolítico e desenvolvimento sustentável".

Rubina Leal salientou ainda a importância de um reconhecimento mais consequente do contributo das Regiões Ultraperiféricas para a União Europeia, defendendo a aplicação ambiciosa do artigo 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, através de políticas públicas ajustadas, instrumentos financeiros adequados e respeito pelas especificidades permanentes destes territórios.

A presidenta apelou ainda ao reforço da cooperação política, institucional e económica no espaço atlântico, bem como à defesa de uma Política de Coesão assente na governação multinível, na proximidade e na flexibilidade. Além disso, sublinhou o papel dos Parlamentos enquanto espaços de representação democrática e de construção de futuro, apelando a que as Jornadas sejam marcadas pelo diálogo franco, ambição política e compromisso colectivo.

A delegação da Assembleia Legislativa da Madeira presente nestas X Jornadas Parlamentares Atlânticas é composta por 10 deputados, representando todas as forças partidárias com assento parlamentar.