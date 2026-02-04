Helena Leal reafirma compromisso estratégico do município com a saúde e bem-estar

Na intervenção de abertura da sessão subordinada ao tema 'Oncologia Pediátrica: Saberes e Trajetos de Esperança', integrada nas comemorações do Dia Mundial do Cancro e realizada esta tarde na Sala da Assembleia Municipal, a vereadora com o pelouro da Saúde e do Social, Helena Leal, sublinhou que a saúde é uma prioridade estratégica do Município do Funchal.

Durante a sua intervenção, a autarca destacou que a prevenção da doença e a promoção da saúde e do bem-estar dos cidadãos têm sido assumidas com "seriedade e empenho" pelo município, através de um conjunto consistente de ações direcionadas para os determinantes sociais da saúde. O objetivo, frisou, é capacitar os munícipes, tornando-os mais informados, conscientes e ativos na promoção da sua própria saúde e bem-estar.

Helena Leal salientou ainda que o investimento na saúde e no bem-estar da população constitui um factor determinante para o desenvolvimento social e para a melhoria da qualidade de vida, reforçando o papel cada vez mais interventivo do município nesta área. Nesse sentido, destacou a criação do Pelouro da Saúde, da Divisão de Saúde e Bem-Estar e de outras estruturas municipais que permitem uma atuação próxima, integrada e articulada com as juntas de freguesia, associações locais e entidades do Governo Regional.

A vereadora evidenciou também a aposta em políticas públicas de proximidade, materializada na criação do Conselho Municipal de Saúde e Bem-Estar e da Equipa CIMA, uma equipa multidisciplinar que intervém junto das populações em situação de maior vulnerabilidade, reforçando a dimensão social e humana da ação municipal.

No contexto da oncologia pediátrica, sublinhou a importância da prevenção, da literacia em saúde e do apoio emocional às crianças e às suas famílias, reconhecendo o papel fundamental dos profissionais de saúde, voluntários e instituições que acompanham estes processos particularmente exigentes.

A autarca destacou ainda o trabalho desenvolvido pelo município na promoção da saúde, da saúde mental e de estilos de vida saudáveis, ações que têm vindo a alcançar um número significativo de munícipes e a contribuir para cidadãos mais capacitados e conscientes.

Helena Leal reiterou, por fim, o compromisso do Município do Funchal em construir uma cidade mais saudável, inclusiva e solidária, com uma visão humanizada e centrada nas reais necessidades das pessoas, afirmando que “cuidar da saúde, especialmente das nossas crianças, é cuidar do futuro”.

A sessão contou com a participação de profissionais de diferentes áreas da saúde e da intervenção social, no âmbito de uma parceria entre o Município do Funchal, o SESARAM e a ACREDITAR – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro. Intervieram Paula Ornelas (médica), Rita Caldeira (assistente social), Teresa Nóbrega (psicóloga) e Rafaela Silva (enfermeira).

O programa incluiu ainda um momento de testemunhos, subordinado ao tema “Experiência Oncológica na 1.ª Pessoa”, proporcionando um espaço de partilha de vivências reais e reforçando a dimensão humana e emocional do encontro. A moderação esteve a cargo de Paulo Milheiro, da Divisão de Saúde e Bem-Estar do Departamento de Educação, Saúde, Social e Inclusão da Câmara Municipal do Funchal.