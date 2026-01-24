Rubina Leal entregou voto congratulação ao historiador José Eduardo Franco

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, recebeu anteontem em audiência, o historiador madeirense, o professor Doutor José Eduardo Franco. Foi neste encontro que a presidente do Parlamento Madeirense entregou ao historiador, o voto de congratulação, aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa da Madeira, pelo Doutoramento Honoris Causa atribuído pela Universidade de Paris Pantheon-Assas, no dia 1 de Dezembro de 2025.

Este reconhecimento advém do profícuo trabalho de José Eduardo Franco em prol da preservação da memória e identidade, da fidelidade histórica das suas obras e de um trabalho de décadas nestas matérias.

José Eduardo Franco é Investigador-Coordenador da Universidade Aberta, titular da Cátedra UNESCO/CIPSH de Estudos Globais e Director do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta, organizou na Madeira o grande Congresso dos 500 da Diocese do Funchal e no ano passado, o Congresso Global: Educação, Solidariedade e Evangelização para comemorar a chegada das irmãs da Congregação da Apresentação de Maria a Portugal e que começou a sua presença na Ilha da Madeira.

O madeirense tem realizado vários eventos académicos no continente, bem como no estrangeiro e conta com a publicação de diversas obras de grande relevo histórico e académico.