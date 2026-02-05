Tiago Berenguer e Maribel Sousa em torneio internacional de juniores na Hungria
Os atletas madeirenses Tiago Berenguer (Club Sports da Madeira) e Maribel Sousa (Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres), em representação da Selecção Nacional de S19, participam entre hoje e o dia 5 de Fevereiro, no torneio internacional 16th Multi Alarm Hungarian Junior Championships 2026 presented by VICTOR, que decorre na Hungria.
Aos madeirenses juntam-se ainda César Rodrigues e Rafaela Silva, e o técnico nacional, Duarte Nuno Anjo, tendo calendarizado os seguintes encontros:
- SUB19 - Singular Senhoras - Maribel Sousa (POR) / KarolíNa Axmanová (CZE) - Dia 05/02/2026 às 13H00 (12H00 em Portugal)
- SUB19 - Singular Homens - Tiago Berenguer (POR) / Adversário por definir - Dia 05/02/2026 às 15H00 (14H00 em Portugal)
- SUB19 - Pares Senhoras - Maribel Sousa (POR) | Rafaela Silva (POR) / Etelka Karalyos (HUN) | Elza Sandor (HUN) - Dia 06/02/2026 às 13H00 (12H00 em Portugal)