Tiago Margarido antevê jogo difícil na visita ao Sporting

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, perspetivou hoje um jogo "extremamente difícil" frente ao bicampeão nacional Sporting, no domingo, salientando que o adversário na 20.ª jornada da I Liga de futebol é uma "equipa fortíssima".

"Será, obviamente, um jogo extremamente difícil para nós, mas também temos as nossas mais-valias. Vamos tentar explorar os pontos menos bons do Sporting e acreditamos que podemos levar pontos de Alvalade", revelou o 'timoneiro' dos madeirenses, na sala de conferências do Estádio da Madeira, no Funchal.

Após uma goleada moralizadora frente ao Rio Ave (4-0), o emblema insular chega confiante ao duelo com os 'leões', sendo que a estratégia passa por jogar um "futebol positivo" e "criar desconforto" ao atual segundo classificado do campeonato.

"Por génese, não vamos encarar o jogo com uma perspetiva de estar recuados no campo. Poderemos, sim, pelas incidências do jogo, ter de recuar, em algum momento, mas isso faz parte", explicou.

Margarido, de 37 anos, cumpre em Alvalade o 100.º jogo oficial como treinador dos 'alvinegros, algo que "não é fácil nos tempos que correm", acrescentando que tem construído uma "história bonita" ao serviço do Nacional.

"Isso também demonstra a estabilidade que o clube vive e o apoio que a direção dá ao trabalho da equipa técnica, portanto, por si só, já é um motivo de orgulho para nós", referiu.

Ivanildo Fernandes, Ulisses Rocha e Filipe Soares continuam entregues ao departamento clínico e não viajam para Lisboa com a equipa, enquanto João Aurélio permanece "em dúvida" e Lenny Vallier "vai a jogo", segundo Margarido.

O Nacional, 11.º classificado, com 20 pontos, visita no domingo o Sporting, que é segundo, com 48, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 18:00, com arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.