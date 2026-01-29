Portugal perde com Hungria e fica em terceiro no grupo
Portugal perdeu hoje com a Hungria por 28-4, na terceira jornada do Grupo B do Europeu feminino de polo aquático, no Funchal, e ficou em terceiro na 'poule', jogando na próxima fase pelo nono lugar do torneio.
Depois de vencer a Roménia (12-7) e perder com Espanha (22-7), as lusas saíram hoje goleadas do embate com as vice-campeãs do mundo, acabando no terceiro lugar da 'poule', com três pontos, contra nove das húngaras, seis das espanholas, e zero das romenas.
Com este resultado, a equipa comandada por Ferran Pascual segue para a fase de atribuição dos lugares entre o nono e o 16.º, cujas partidas arrancam na sexta-feira.