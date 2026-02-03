Tempestades, tensão política e clássico no horizonte entre as manchetes dos jornais nacionais

Público:

- "Especialistas criticam activação tardia do plano nacional de emergência"

- "Venezuela. Um mês que fez estremecer o chavismo mas não o matou"

- "Transportes. PSD quer táxis a fazer de TVDE e avaliação de passageiros"

- "Entrevista [ao presidente da FNAM]. 'Serviço público cai' se Governo hostilizar os tarefeiros"

- "Futebol. FC Porto perde com Casa Pia e reduz margem para o clássico"

- "Grammys. Bad Bunny em destaque numa noite pró-imigração e anti-ICE"

- "Presidenciais. Voto antecipado nas prisões subiu 55% face a 2021: 'Não gosto que decidam por mim'"

- "Os jovens que apoiam Seguro e Ventura, entre o 'mais bonito' da democracia e insatisfação"

Correio da Manhã:

- "Assassinada por ex-namorado. Motorista da Carris morta a tiro em emboscada"

- "Quase uma semana depois da tragédia. Milhares de pessoas sem água e luz"

- "Nova tempestade 'Leonardo' chega hoje"

- "Finanças. Dívida pública recua e está abaixo dos 90% do PIB"

- "Novo cálculo. Convergência tira quase 30% nas reformas da GNR"

- "INE revela. Valor das casas sobe 16% e atinge novo recorde"

- "Casa Pia 2 FC Porto 1. Dragão cai antes do clássico"

- "Sporting. Assédio espanhol deixa SAD irritada com Hjulmand"

- "Mercado. Benfica com fé em Rafa e nos recuperados"

Jornal de Notícias:

- "Salários ficaram por pagar e trabalhadores precários sem emprego por causa da tempestade"

- "Casa Pia 2 -- FC Porto 1. Dragão perde folga para o clássico"

- "Braga. Exibição autoritária coroada por uma goleada (0-4) ao AVS"

- "Mercado. FC Porto foi o que mais contratou e o Sporting o que mais investiu"

- "Mulher morta com quatro tiros pelo ex-namorado ao sair de casa"

- "Maia. Fábrica põe 600 funcionários em lay-off durante meio ano"

- "Braga. Baixa de preço nos passes e transporte gratuito até 2029"

- "Sondagem. Seguro continua em queda, mas Ventura não ganha terreno"

- "Grammys. Nuno Bettencourt premiado em gala marcada pelas críticas a Trump"

Diário de Notícias:

- "Seguradoras pedem ao Governo seguros obrigatórios para tempestades"

- "Reportagem. Como nos filmes mas sem ficção. Como funciona o Comando Nacional de Proteção Civil"

- "Orçamento. Despesa com medicamentos para idosos do CSI aumenta 100%"

- "União Europeia. Seguro vem reforçar peso da esquerda, Ventura seria caso inédito"

- "Justiça. Caso Epstein faz baixas no Reino Unido, mas nos EUA não há planos para acusações"

- "Nova Presidente. Laura Fernández promete 3ª república na Costa Rica"

- "Grammys. Cerimónia marcada por críticas ao ICE e retaliação de Trump, que vê estes prémios como intragáveis"

- "Comédia. A contagiante balbúrdia de Mel Brooks"

Negócios:

- "SOS Depressão. 100 milhões a fundo perdido para empresas"

- "Metro quadrado em Lisboa já está nos cinco mil euros"

- "Energia. Painéis solares apoiados por 'vouchers' vão ter baterias"

- "Radar África. Standard Bank Angola chega à bolsa no segundo trimestre"

- "Matérias-primas. UE incapaz de cortar dependência da China"

O Jornal Económico:

- "CIP quer PRR alterado nas regiões afetadas"

- "Lucros do BPI caem e CEO admite vender BCI e BFA"

- "Grandes petrolíferas prepararam cortes nos dividendos"

- "Mercado automóvel dispara 17,8%, elétricos já valem 25% das vendas"

- "Tarifas podem custar 300 milhões por ano à região"

- "Indústria. Qual será o impacto dos robôs humanoides nos negócios"

- "Gulbenkian financia qualificação de jovens vulneráveis"

- "Go.Charge atinge faturação de 3,6 milhões"

- "Irão insiste na diplomacia para afastar ataque"

Record:

- "Casa Pia 2-1 FC Porto. Boinas aquece clássico. Dragão sofre a 1.ª derrota na Liga antes de receber o Sporting"

- "Álvaro Pacheco. 'Os meus jogadores foram uns campeões'"

- "Farioli. 'Tudo o que podia correr mal, correu mal'"

- "Sporting. Hjulmand tremeu mas ficou. Os dias loucos do capitão"

- "Benfica. Prestianni e Schjelderup convencem"

- "Andebol. Capdeville e Branquinho. Heróis do mar visitaram Record"

O Jogo:

- "Casa Pia 2 -- FC Porto 1. Casa arrombada. Dragões perdem pela primeira vez na Liga e leões ficam a quatro pontos antes do clássico"

- "Farioli. 'Correu tudo mal. Temos de virar a página'"

- "Fofana encantado na Invicta. 'Não tenho medo de nada'"

- "William Gomes entrou e viu vermelho direto"

- "Aves SAD 0 -- Braga 4. Guerreiros implacáveis"

- "Benfica. Mourinho só teve dois presentes"

- "João Rego fica na Luz e renova até 2030"

- "Sporting. Varandas travou saída de Hjulmand"

A Bola:

- "Casa Pia 2 -- FC Porto 1. Pimenta na Liga. Gansos vencem FC Porto pela primeira vez na história, na primeira derrota do líder esta época"

- "'Às vezes os resultados são difíceis de explicar'. Francesco Farioli"

- "Sporting. Hjulmand treinou-se e será titular na taça"

- "Ioannidis aquece para o Dragão, onde ainda poderá estar Matheus Reis"

- "Benfica. Pavlidis à caça de Alverca"

- "Carteira fechada e só dois reforços"

- "Andebol. António Areia, Gustavo Capdeville e Salvador Salvador, três Heróis do Mar na redação de A Bola"

- "Arábia Saudita. No 'boicote' de Ronaldo foi Félix a brilhar"