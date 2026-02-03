Tempestades, tensão política e clássico no horizonte entre as manchetes dos jornais nacionais
Público:
- "Especialistas criticam activação tardia do plano nacional de emergência"
- "Venezuela. Um mês que fez estremecer o chavismo mas não o matou"
- "Transportes. PSD quer táxis a fazer de TVDE e avaliação de passageiros"
- "Entrevista [ao presidente da FNAM]. 'Serviço público cai' se Governo hostilizar os tarefeiros"
- "Futebol. FC Porto perde com Casa Pia e reduz margem para o clássico"
- "Grammys. Bad Bunny em destaque numa noite pró-imigração e anti-ICE"
- "Presidenciais. Voto antecipado nas prisões subiu 55% face a 2021: 'Não gosto que decidam por mim'"
- "Os jovens que apoiam Seguro e Ventura, entre o 'mais bonito' da democracia e insatisfação"
Correio da Manhã:
- "Assassinada por ex-namorado. Motorista da Carris morta a tiro em emboscada"
- "Quase uma semana depois da tragédia. Milhares de pessoas sem água e luz"
- "Nova tempestade 'Leonardo' chega hoje"
- "Finanças. Dívida pública recua e está abaixo dos 90% do PIB"
- "Novo cálculo. Convergência tira quase 30% nas reformas da GNR"
- "INE revela. Valor das casas sobe 16% e atinge novo recorde"
- "Casa Pia 2 FC Porto 1. Dragão cai antes do clássico"
- "Sporting. Assédio espanhol deixa SAD irritada com Hjulmand"
- "Mercado. Benfica com fé em Rafa e nos recuperados"
Jornal de Notícias:
- "Salários ficaram por pagar e trabalhadores precários sem emprego por causa da tempestade"
- "Casa Pia 2 -- FC Porto 1. Dragão perde folga para o clássico"
- "Braga. Exibição autoritária coroada por uma goleada (0-4) ao AVS"
- "Mercado. FC Porto foi o que mais contratou e o Sporting o que mais investiu"
- "Mulher morta com quatro tiros pelo ex-namorado ao sair de casa"
- "Maia. Fábrica põe 600 funcionários em lay-off durante meio ano"
- "Braga. Baixa de preço nos passes e transporte gratuito até 2029"
- "Sondagem. Seguro continua em queda, mas Ventura não ganha terreno"
- "Grammys. Nuno Bettencourt premiado em gala marcada pelas críticas a Trump"
Diário de Notícias:
- "Seguradoras pedem ao Governo seguros obrigatórios para tempestades"
- "Reportagem. Como nos filmes mas sem ficção. Como funciona o Comando Nacional de Proteção Civil"
- "Orçamento. Despesa com medicamentos para idosos do CSI aumenta 100%"
- "União Europeia. Seguro vem reforçar peso da esquerda, Ventura seria caso inédito"
- "Justiça. Caso Epstein faz baixas no Reino Unido, mas nos EUA não há planos para acusações"
- "Nova Presidente. Laura Fernández promete 3ª república na Costa Rica"
- "Grammys. Cerimónia marcada por críticas ao ICE e retaliação de Trump, que vê estes prémios como intragáveis"
- "Comédia. A contagiante balbúrdia de Mel Brooks"
Negócios:
- "SOS Depressão. 100 milhões a fundo perdido para empresas"
- "Metro quadrado em Lisboa já está nos cinco mil euros"
- "Energia. Painéis solares apoiados por 'vouchers' vão ter baterias"
- "Radar África. Standard Bank Angola chega à bolsa no segundo trimestre"
- "Matérias-primas. UE incapaz de cortar dependência da China"
O Jornal Económico:
- "CIP quer PRR alterado nas regiões afetadas"
- "Lucros do BPI caem e CEO admite vender BCI e BFA"
- "Grandes petrolíferas prepararam cortes nos dividendos"
- "Mercado automóvel dispara 17,8%, elétricos já valem 25% das vendas"
- "Tarifas podem custar 300 milhões por ano à região"
- "Indústria. Qual será o impacto dos robôs humanoides nos negócios"
- "Gulbenkian financia qualificação de jovens vulneráveis"
- "Go.Charge atinge faturação de 3,6 milhões"
- "Irão insiste na diplomacia para afastar ataque"
Record:
- "Casa Pia 2-1 FC Porto. Boinas aquece clássico. Dragão sofre a 1.ª derrota na Liga antes de receber o Sporting"
- "Álvaro Pacheco. 'Os meus jogadores foram uns campeões'"
- "Farioli. 'Tudo o que podia correr mal, correu mal'"
- "Sporting. Hjulmand tremeu mas ficou. Os dias loucos do capitão"
- "Benfica. Prestianni e Schjelderup convencem"
- "Andebol. Capdeville e Branquinho. Heróis do mar visitaram Record"
O Jogo:
- "Casa Pia 2 -- FC Porto 1. Casa arrombada. Dragões perdem pela primeira vez na Liga e leões ficam a quatro pontos antes do clássico"
- "Farioli. 'Correu tudo mal. Temos de virar a página'"
- "Fofana encantado na Invicta. 'Não tenho medo de nada'"
- "William Gomes entrou e viu vermelho direto"
- "Aves SAD 0 -- Braga 4. Guerreiros implacáveis"
- "Benfica. Mourinho só teve dois presentes"
- "João Rego fica na Luz e renova até 2030"
- "Sporting. Varandas travou saída de Hjulmand"
A Bola:
- "Casa Pia 2 -- FC Porto 1. Pimenta na Liga. Gansos vencem FC Porto pela primeira vez na história, na primeira derrota do líder esta época"
- "'Às vezes os resultados são difíceis de explicar'. Francesco Farioli"
- "Sporting. Hjulmand treinou-se e será titular na taça"
- "Ioannidis aquece para o Dragão, onde ainda poderá estar Matheus Reis"
- "Benfica. Pavlidis à caça de Alverca"
- "Carteira fechada e só dois reforços"
- "Andebol. António Areia, Gustavo Capdeville e Salvador Salvador, três Heróis do Mar na redação de A Bola"
- "Arábia Saudita. No 'boicote' de Ronaldo foi Félix a brilhar"