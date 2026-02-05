Noite quase tropical na costa norte em pleno Inverno

A última noite não foi tropical, mas ficou marcada por temperaturas invulgarmente elevadas para a época nas estações meteorológicas do IPMA localizadas na costa norte da ilha da Madeira.

Em pleno Inverno meteorológico, na madrugada desta quinta-feira, 5 de Fevereiro, todas as estações do IPMA naquela faixa costeira registaram valores próximos ou superiores aos 20 ºC. Na Ponta de São Jorge, a temperatura nocturna atingiu os 20,8 ºC, pelas 00h30. Em São Vicente e no Porto Moniz foram registados 20,3 ºC, às 00h30 e 03h00, respectivamente, enquanto em Santana, a 380 metros de altitude, o termómetro chegou aos 20,0 ºC, pelas 00h20.

Apesar destes valores, não se tratou de uma noite tropical, uma vez que as temperaturas mínimas desceram antes das 08h00. A Ponta de São Jorge registou 16,3 ºC, São Vicente 15,7 ºC, o Porto Moniz 18,6 ºC — a mínima absoluta mais elevada entre estas localidades — e Santana 15,4 ºC. A temperatura mínima mais baixa em toda a rede do IPMA foi observada no Pico do Areeiro, com 4,5 ºC, às 07h10.

No que respeita à precipitação, e apesar do aviso amarelo emitido para a costa sul e regiões montanhosas, apenas a estação do Monte, na zona alta do Funchal, registou valores compatíveis com o alerta, com 11,4 mm/1h, episódio de chuva significativa ocorrida a meio da madrugada. Até às 08h00, o acumulado naquela estação atingia os 25,5 mm. A chuva concentrou-se sobretudo na costa sul e nas áreas montanhosas, não havendo registo de precipitação até ao nascer do sol no Caniçal, na Ponta de São Jorge e no Porto Santo.

Também o vento justificou a emissão de aviso amarelo, com rajadas superiores a 100 km/h nas regiões montanhosas. A estação do Chão do Areeiro registou uma rajada máxima de 116 km/h, às 06h50. Foram ainda significativas as rajadas no Pico Alto (95 km/h), Ponta de São Jorge (91 km/h), Caniçal/Ponta de São Lourenço (76 km/h), Ponta do Sol/Lugar de Baixo e Ponta do Pargo (72 km/h), bem como na Selvagem Grande (71 km/h), todos valores enquadrados nos critérios de aviso amarelo.