Vento sopra mais forte até às 9h00

O IPMA recalculou a intensidade do vento prevista para hoje na Madeira e aumentou em alguns km/h o aviso amarelo para vento forte, nomeadamente na costa Sul que passa de 70 para 80 km/hora e nas zonas montanhosas onde as rajadas de vento passam de máximo de 95 para 105 km/h.

A vantagem, ou a boa notícia perante esta previsão, é que o aviso está em vigor desde as 7h20 e só dura até às 9h00. Depois de passado o pior do ponto de vista da precipitação (vigorava aviso amarelo entre as 3h00 e as 6h00 na costa Sul e zonas montanhosas), agora permanece a agitação marítima.

Nesse particular, o aviso laranja para ondas até 12 metros de altura a partir das 12h00 de hoje até às 15h00 de amanhã, sexta-feira, 6 de Fevereiro na costa Norte da Madeira e na costa do Porto Santo, enquanto na costa Sul a agitação é a amarelo nessa duas zonas entre as 3h00 e as 12h00 de hoje e entre as 15h00 e as 21h00 de sexta-feira, enquanto na costa Sul há também agitação marítima entre as 6h00 de hoje e as 18h00 de amanhã.

Refira-se que também esta madrugada a Capitania do Porto do Funchal prolongou por mais algumas horas, mais precisamente até às 6h00 de amanhã, o aviso de vento e agitação marítimas fortes, o que implica o reforço das recomendações.

Recomendações essas a "toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;