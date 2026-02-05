20.200 venezuelanos regressaram ao país em voos de repatriamento no último ano

Um total de 20.200 migrantes regressaram à Venezuela desde fevereiro de 2025 em voos de repatriamento no âmbito do programa governamental Gran Misión Vuelta a la Patria, informou o Ministério da Comunicação e Informação.

Este programa promove o regresso voluntário à Venezuela dos nacionais que se encontram fora do país.

Numa nota de imprensa, o ministério afirma que o número total de repatriados ascendeu a 20.200, após a chegada hoje de um voo com 315 venezuelanos provenientes dos Estados Unidos.

No novo voo chegaram 262 homens, 36 mulheres, 14 crianças e 3 meninas, especifica.

"À chegada ao Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, os cidadãos receberam assitência médica integral e orientação de segurança por parte das autoridades", acrescentou.

Este avião - operado pela companhia aérea norte-americana Eastern Airlines - partiu do Arizona, Estados Unidos.

De acordo com uma transmissão do canal nacional Globovisión, os migrantes venezuelanos foram recebidos pela presidente de Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, que é esposa do ex-ministro e empresário Alex Saab, uma das pessoas mais próximas do presidente Nicolás Maduro.

O avião que chegou à Venezuela hoje é o número 107 desde que Caracas e Washington assinaram um acordo migratório no início do ano passado, que se manteve mesmo durante o período de tensão entre ambos os Estados por causa do destacamento militar dos Estados Unidos no mar das Caraíbas.

Na segunda-feira passada, um avião com 174 venezuelanos repatriados aterrou na Venezuela num voo proveniente dos Estados Unidos, informou então o Ministério do Interior e Justiça.