Opositora venezuelana pede uma "transição real" no país

A opositora venezuelana, Maria Corina Machado, pediu hoje, depois de se reunir como secretário de Estado dos EUA, Mark Rubio, uma "transição real" na Venezuela, após a qual "não fique nada do regime no poder".

Como disse, depois da reunião: "Estamos a trabalhar para facilitar uma transição real. Isto não é uma transição à russa, onde as máfias ficam no poder".

Esta foi a resposta a uma pergunta dos jornalistas sobre se estaria disposta a entrar em um governo de coligação com a atual presidente, a 'chavista' Delcy Rodríguez.

"Posso assegurar aos venezuelanos que a transição para a democracia vai acontecer, porque temos o apoio das democracias mais importantes do mundo e, muito especialmente, do governo de Donald Trump", afirmou.

Rubio recebeu Machado do Departamento de Estado depois de participar em uma audiência no Senado sobre a política de Trump para a Venezuela, em que disse que os EUA não estão a planear um ataque militar a este país, apesar de não o excluir, se Delcy Rodríguez não cooperar com Washington.