Voo do vaivém Columbia acabou em tragédia há 23 anos

Ao entrar na atmosfera da Terra, o vaivém Columbia desintegrou-se, há 23 anos, acabando por matar os sete astronautas que seguiam a bordo. O caso teve tal impacto a nível mundial, que mereceu destaque de duas páginas por parte do DIÁRIO.

George Bush foi quem deu a notícia ao mundo. De semblante carregado, afirmou que os sete astronautas “assumiram grandes riscos” e que o acidente do Columbia constituiu “uma grande perda” para os Estados Unidos.

A NASA também já tinha protagonizado uma conferência de imprensa para dar conta da tragédia. Os destroços seriam então recolhidos e analisados, sendo que havia a hipótese de que se tenha registado um atraso no lançamento, que diminuiu a resistência dos materiais ao calor, levando a que a nave se desintegra-se na entrada na atmosfera.

Durante os 15 dias que estiveram em órbitra, os astronautas desenvolveram experiências científicas, no módulo de pesquisa, situado no porão.

Na nave seguiam Ilan Ramon, o primeiro astronauta israelita; comandante de bordo Rick Husband (EUA); o co-piloto William McCool (EUA), o comandante da carga útil Michael Andersen (EUA); os especialistas da missão, David Brown (EUA), Kalpana Chawla (EUA) e Laurel Clark (EUA).