Impacto da escrita à mão na literacia de leitura e de escrita

A escrita manual tem grande impacto a nível cognitivo e no desenvolvimento de competências de escrita e de literacia da leitura.

Apesar de vivermos na Era Digital, fortemente marcada com o uso de tecnologias, os estudos científicos reforçam a importância da escrita à mão.

Por um lado, a escrita efetuada manualmente ajuda grandemente no desenvolvimento motor e caligráfico, visto desenvolver habilidades que fortalecem a motricidade fina e a coordenação visuomotora. Estas competências só são desenvolvidas aquando da escrita à mão, o que não acontece quando se escreve com a digitação num teclado. Isto porque o controlo muscular que é necessário para escrever letras ajuda o cérebro a memorizar a estrutura e a formatação de cada uma dessas letras. Logo, a escrita manual estimula não só toda a coordenação motora fina, mas também desenvolve habilidades no controlo do traço, facilita a orientação espacial e até mesmo ajuda na solidificação dos conceitos de lateralidade. Estas habilidades são essenciais para escrever.

Quando uma criança escreve à mão mais facilmente memoriza e reconhece as letras, facilitando a diferenciação de letras com grafias muito parecidas, como por exemplo: “p” e “d”, “b”, “d”, “q” e “p”, por isso a escrita manual tem grande impacto na ortografia de crianças com e sem dificuldades de aprendizagem específicas. Mas a sua prática também está intimamente relacionada com a crescente facilidade também em termos de literacia de leitura, porque uma criança ao aprender a escrever letras, palavras e frases manualmente, também aperfeiçoa a capacidade de as reconhecer quando está a ler, o que torna a leitura mais fluente e espontânea.

O impacto da escrita manual é grande, visto melhorar a capacidade de retenção da forma como se escreve corretamente as palavras, além de estimular o hemisfério direito, responsável pela criatividade, pela imaginação e pela construção de novas ideias. Logo, quanto mais for treinada a escrita à mão, mais facilmente fica memorizada a forma como se escrevem as palavras, o que é importante na diminuição de erros ortográficos.

Não menos importante é o impacto que a escrita à mão tem em termos de atenção/concentração, visto não implicar as distrações que os meios digitais apresentam, ajudando na aquisição de atenção face às tarefas de escrita.

Por outro lado, escrever à mão ajuda na redação de textos com maior qualidade e maior extensão, do que os textos que são escritos com o uso do teclado, porque a fluidez da escrita manual reduz a carga cognitiva, levando a criança que escreve a se focalizar mais na organização de ideias, do que no processamento mecânico para clicar nas teclas.

Como sabemos, para uma criança escrever à mão necessita associar os sons às letras, isto é, necessita relacionar os fonemas com os grafemas e a escrita manual ajuda no fortalecimento da consciência fonológica e consequentemente melhora a aprendizagem da ortografia. Este processo de escrita à mão é muito mais intenso do que clicar num teclado, pois o movimento motor é regular.

Alguns estudos indicam que, quando as crianças escrevem letras à mão, a variabilidade das formas que criam vai ajudar a solidificar um entendimento maior sobre as letras.

Como vemos, escrever à mão tem grandes repercussões na leitura e na escrita, mas também tem um poderoso impacto no processamento cognitivo, porque a escrita é efetuada de modo mais lento do que escrever num teclado e, como é óbvio, o cérebro leva mais tempo para processar, raciocinar e assimilar. Logo facilitará na estruturação e comunicação verbal, porque o ato de escrever à mão ativa verdadeiramente as áreas do cérebro, mais especificamente aquelas destinadas à memória e ao processamento visual. Enquanto que a escrita realizada num teclado acaba por não estimular com tanta intensidade quanto a escrita manual.

Embora as tecnologias sejam essenciais e inevitáveis no mundo em que vivemos, a escrita à mão continua a ser um alicerce importante na literacia da leitura e da escrita, por isso sugiro que haja complementaridade do uso da escrita à mão com o uso dos recursos digitais.

Em suma, a escrita à mão é fulcral na aquisição da escrita e da leitura, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, linguístico e motor, no entanto há que ter em conta que a sua prática diária é imprescindível para que haja uma aprendizagem mais durável e consistente.