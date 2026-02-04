Associação de Defesa do Património "repudia veementemente" demolição da Quinta das Tangerinas

A GENUS - Associação de Defesa do Património da Madeira repudiou "veementemente", esta tarde, a intervenção em curso na Quinta das Tangerinas. Em causa está a já denunciada demolição deste imóvel, na freguesia de Santa Luzia.

Em comunicado, a referida associação diz estar em causa um "imóvel inventariado no Plano Director Municipal do Funchal e protegido na matriz descritiva das Quintas Madeirenses, cuja intervenção só pode ocorrer com autorização expressa e fundamentada da Câmara Municipal, o que não parece ter sido cumprido".

Por força dessas circunstâncias, a GENUS vem, através do comunicado enviado às redacções, exigir "a suspensão imediata dos trabalhos de demolição, a investigação urgente por parte da Câmara do Funchal e da fiscalização camarária, bem como a responsabilização plena dos autores materiais e intelectuais desta acção ilegal que atenta contra o património cultural madeirense".

Apontanto manter-se "vigilante", a Associação de Defesa do Património da Madeira diz-se "disponível para articular respostas que garantam a protecção destes testemunhos essenciais da nossa história comum", podemos ler na mesma nota.

Há cerca de uma semana, os vereadores do Juntos Pelo Povo (JPP) na Câmara Municipal do Funchal denunciaram esta situação, tendo então exigido "o embargo e a suspensão imediata" da intervenção em curso na Quinta das Tangerinas.