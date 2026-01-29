Casal indonésio açoitado 140 vezes por ter relações sexuais fora do casamento

Um homem e uma mulher foram hoje açoitados 140 vezes após serem condenados por terem relações sexuais fora do casamento por um tribunal islâmico na conservadora província de Aceh, no oeste da Indonésia.

O homem e a mulher, cujas idades não foram especificadas, receberam 140 chicotadas nas costas com uma vara: 100 por terem relações sexuais fora do casamento e 40 por consumirem álcool, disse o chefe da polícia da 'sharia' (a lei islâmica) em Banda Aceh, Muhammad Rizal, citado pela agência de notícias francesa AFP.

A mulher desmaiou depois de ser açoitada e foi levada para o hospital por uma ambulância.

Esta é uma das sentenças mais severas proferidas desde que a lei islâmica foi implementada na província, em 2001.

Outras quatro pessoas foram açoitadas publicamente, incluindo um polícia e a sua companheira, também condenados por terem relações sexuais fora do casamento. Cada um deles recebeu 23 chicotadas.

"Como prometido, não abrimos exceções, especialmente para os nossos próprios membros. Isso iria certamente manchar a nossa reputação", referiu Muhammad Rizal.

As relações sexuais entre pessoas solteiras são proibidas nesta província ultraconservadora, a única no país de maioria muçulmana a impor a lei da 'sharia'.

A Indonésia proibiu o sexo extraconjugal na versão mais recente do Código Penal, aprovada em 2022 e que entrou em vigor em todo o país no início deste mês.

As organizações de defesa dos direitos humanos condenam os açoitamentos públicos, mas a prática goza de um forte apoio entre a população.

A província de Aceh começou a implementar a lei da 'sharia' depois de ter obtido autonomia, em 2001, como parte de um esforço do Governo central para conter uma longa insurgência separatista.

Os castigos corporais com varas são aplicados por "várias ofensas" em Aceh, incluindo jogo, consumo de álcool, relações homossexuais e sexo extraconjugal.

No ano passado, dois homens foram açoitados publicamente 76 vezes cada um, depois de terem sido condenados por relações sexuais por um tribunal islâmico.