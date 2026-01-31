Miguel Gouveia destaca proximidade e compromisso de Seguro com a Madeira

Miguel Silva Gouveia reforçou, hoje, o apelo ao voto em António José Seguro para Presidente da República, destacando o facto de o candidato se afirmar como “um defensor da democracia, defensor e respeitador da Constituição e um amigo da Madeira e das Autonomias”.

Numa iniciativa de campanha no centro do Funchal, o mandatário regional da candidatura sublinhou a importância de todos os portugueses escolherem um presidente que seja “um factor de união e de coesão nacional, respeitador da Constituição e das Autonomias”, acrescentando que, na sua perspectiva, só António José Seguro garante estas condições.

Miguel Silva Gouveia referiu ainda os recentes acontecimentos no território continental, que levaram o candidato apoiado pelo PS a manifestar solidariedade e a interromper a campanha para se aproximar das populações afetadas pela tempestade. “Isto demonstra que António José Seguro é, efetivamente, um Presidente humanista, próximo, preocupado e que procura, acima de tudo, unir os portugueses”, destacou.

O mandatário regional reforçou a importância de, a 8 de Fevereiro — e já amanhã, para quem vota antecipadamente —, os eleitores madeirenses mostrarem que a Madeira também apoia António José Seguro, contribuindo para uma vitória do candidato na Região e transmitindo confiança na sua liderança como Presidente da República.