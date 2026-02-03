Acção 'Internet Mais Segura' dirigida aos alunos da EB1/PE da Lombada

A EB1/PE da Lombada recebeu, na terça-feira, 3 de Fevereiro, uma acção de sensibilização dedicada à segurança na Internet, dirigida aos alunos e dinamizada pela agente Matilde Rodrigues, da Polícia de Segurança Pública, da esquadra da Ponta do Sol, no âmbito do Programa Escola Segura. A iniciativa integra-se no Projecto da Segurança da Internet, coordenado na escola pela docente Susana Vieira.

Sob o tema 'Internet Mais Segura — ‘Igor e o Concurso da Amizade’', a sessão combinou apresentação multimédia e diálogo com as crianças, procurando desenvolver hábitos de prevenção e comportamentos responsáveis no ambiente digital. Entre as recomendações destacadas estiveram a não partilha de dados pessoais (como nome, morada, escola ou contacto telefónico), a recusa de interações com desconhecidos — mesmo quando alegam ser pessoas “famosas” — e a importância de pedir sempre apoio a um adulto antes de publicar fotografias online.

Durante a sessão foram igualmente reforçadas medidas práticas de protecção, como não enviar fotografias por chat ou SMS, tapar a câmara do computador ou tablet quando não estiver em uso e nunca divulgar palavras-passe, sublinhando-se ainda a necessidade de utilizar passwords diferentes para aplicações e plataformas distintas.

A mensagem central incidiu na necessidade de cautela: a popularidade e as aparências no mundo digital podem ser enganadoras. Com o alerta de que “nem tudo o que parece… é”, a acção incentivou os alunos a valorizarem relações seguras e de confiança na vida real e a manterem uma postura de atenção perante convites, pedidos ou contactos suspeitos.

No final, foram distribuídos materiais e fichas de apoio associados à mascote pedagógica da PSP, com o objetivo de consolidar as aprendizagens e prolongar a reflexão sobre segurança digital em sala de aula e em família.