Escritor Francisco Fernandes esteve na EB1/PE da Lombada

A Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Lombada, no concelho da Ponta do Sol, recebeu esta sexta-feira, 23 de Janeiro, a visita do escritor Francisco Fernandes, no âmbito do projecto da Biblioteca Escolar 'Encontro com o Escritor', integrado no Plano Anual de Actividades da escola.

A iniciativa foi dinamizada pela técnica superior de biblioteca, Adriana Ferreira, e dirigida a toda a comunidade educativa. A sessão teve como objectivo promover o contacto directo com o autor, incentivar o gosto pela leitura e valorizar o livro enquanto instrumento de aprendizagem.

Durante o encontro, Francisco Fernandes partilhou experiências relacionadas com o processo de criação literária e dialogou com os participantes sobre o seu percurso enquanto escritor. A obra 'A História de Monakus' serviu de base às actividades desenvolvidas, que incluíram momentos de leitura, partilha e reflexão, envolvendo alunos, docentes e outros elementos da comunidade escolar.

Segundo a organização, a iniciativa pretendeu reforçar o papel da Biblioteca Escolar como espaço de promoção cultural e educativa, contribuindo para o desenvolvimento da literacia e das competências de leitura junto dos alunos.