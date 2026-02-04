Seguro e Ventura rumam a sul e passam pelo distrito de Beja

A campanha para a segunda volta das eleições presidenciais prossegue hoje na zona sul do país, com António José Seguro e André Ventura a passarem ambos pelo distrito de Beja.

Ao oitavo dia de campanha, as caravanas dos dois candidatos a Belém rumam a sul com paragem no distrito de Beja, onde cerca de 3.300 votos separaram, na primeira volta, André Ventura de António José Seguro, que liderou com 33,70% dos votos naquele distrito.

O candidato apoiado pelo PS, o mais votado no dia 18 de janeiro, tem agendado um almoço, às 12:30, no Cine-Castraense, em Castro Verde.

Quanto a André Ventura, até às 21:00 de terça-feira ainda não tinham sido divulgadas as ações de campanha, sabia-se apenas que estaria igualmente pelo distrito de Beja ao final da manhã.

Numa altura em que o país enfrenta uma crise provocada pelo mau tempo da última semana, os dois candidatos a Presidente da República continuam na estrada, rumo a Belém, numa campanha que tem sido condicionado pelo contexto atual da crise provocada pelo mau tempo.

Na terça-feira, tanto André Ventura como António José Seguro visitaram algumas das zonas mais afetadas pela depressão Kristin.

O candidato socialista fê-lo pela primeira vez acompanhado pela comunicação social, uma vez que já tinha estado em algumas zonas fustigadas, mas sempre sozinho, enquanto André Ventura tem-se mostrado nos sítios onde a tempestade deixou um rastro de destruição.

Os cidadãos elegem o próximo Presidente da República numa segunda volta depois de António José Seguro ter obtido na primeira volta 31,11% (1.755.563 votos) e André Ventura 23,52% (1.327.021 votos).

A votação decorre em 08 de fevereiro, tendo o voto antecipado decorrido no domingo.

O vencedor do segundo sufrágio vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016 e que termina o segundo mandato em março.