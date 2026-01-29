Segundo dia de campanha após o mau tempo com Seguro na Margem Sul e Ventura no Centro

Os candidatos presidenciais vão estar hoje nos distritos de Setúbal, Santarém, Leiria e Coimbra, com Seguro na Margem Sul e Ventura no Centro do país, depois de um primeiro dia de campanha marcado pelos impactos do mau tempo.

Hoje é o segundo de dez dias de campanha eleitoral do segundo sufrágio para a escolha do próximo Presidente da República.

O candidato António José Seguro, o mais votado na primeira volta, fará ações em Almada durante a manhã e em Palmela durante a tarde (distrito de Setúbal), terminando o dia com um comício em Almeirim (distrito de Santarém).

A agenda de André Ventura, o segundo mais votado na primeira volta, tem previstas ações de campanha nos distritos de Leiria e Coimbra.

No caso de António José Seguro, a agenda divulgada prevê que o dia comece com um café às 09:30 no centro de Almada, seguindo-se às 11:00 uma reunião com investigadores na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova, na Caparica.

Da parte da tarde, às 14:00, o candidato mais votado na primeira volta das presidenciais visita a academia de formação profissional para jovens e adultos ATEC, localizada no Parque Industrial da Volkswagen, em Palmela.

A campanha de Seguro segue para Almeirim, onde à noite decorrerá um comício no cine teatro da cidade, às 21:00.

Santarém, Leiria e Coimbra - onde estarão os candidatos - foram alguns dos distritos mais afetados pela passagem da depressão Kristin, que deixou um rasto de destruição no território nacional.

Na quarta-feira, quer Seguro quer Ventura lamentaram as mortes registadas e admitiram vir a visitar as zonas mais afetadas durante a campanha.

Além da nota de solidariedade para com as populações afetadas, o primeiro dia de campanha ficou marcado por reações dos candidatos ao debate televisivo que decorreu entre os dois na noite de terça-feira, véspera do arranque oficial da campanha.

Na sequência do frente a frente, o candidato apoiado pelo PS considerou que os portugueses perceberam as diferenças em relação ao candidato apoiado pelo Chega, insistindo que o país precisa de estabilidade não como fim mas como um meio para resolver problemas.

Regressando também ao frente-a-frente, Ventura insistiu que preferia que não fosse o Presidente a fazer a nomeação do Procurador-Geral da República, apesar de ter defendido essa posição na proposta de revisão constitucional do Chega em 2022.

O primeiro dia de campanha ficou ainda marcado pela declaração de apoio a Seguro por parte do presidente da distrital de Leiria do PSD, Hugo Oliveira, que na primeira volta foi apoiante de Luís Marques Mendes.

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de, em 18 de janeiro, o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, ter obtido 23%.

Em terceiro lugar ficou Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, com 16,%, à frente de Gouveia e Melo, com 12%, e de Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS, com 11%.

À esquerda, Catarina Martins (BE) teve 2%, António Filipe (PCP) teve, 1,6% e Jorge Pinto (Livre) 0,6%, que ficou abaixo do cantor Manuel João Vieira que conseguiu 1%. O sindicalista André Pestana recolheu 0,2% e Humberto Correia 0,08%.