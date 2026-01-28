 DNOTICIAS.PT
Mundo

Vulcão no extremo oriente russo lançou cinzas a nove quilómetros de altura

None
Foto: AFP

O vulcão Shiveluch, localizado na Península de Kamchatka, extremo oriente da Rússia, lançou hoje cinzas vários quilómetros acima do nível do mar, anunciou o Serviço Geofísico da Academia Russa de Ciências.

O vulcão libertou uma coluna de cinzas que atingiu quase nove mil metros acima do nível do mar.

O Departamento de Resposta a Erupções Vulcânicas de Kamchatka emitiu um alerta para a aviação evitar a área próxima do vulcão.

O Shiveluch é um dos vulcões ativos da Península de Kamchatka, área pouco povoada no extremo leste da Rússia, e localiza-se a 450 quilómetros de Petropavlovsk-Kamchatsky, a capital da região.

0
 Comentários