Vulcão no extremo oriente russo lançou cinzas a nove quilómetros de altura
O vulcão Shiveluch, localizado na Península de Kamchatka, extremo oriente da Rússia, lançou hoje cinzas vários quilómetros acima do nível do mar, anunciou o Serviço Geofísico da Academia Russa de Ciências.
O vulcão libertou uma coluna de cinzas que atingiu quase nove mil metros acima do nível do mar.
O Departamento de Resposta a Erupções Vulcânicas de Kamchatka emitiu um alerta para a aviação evitar a área próxima do vulcão.
O Shiveluch é um dos vulcões ativos da Península de Kamchatka, área pouco povoada no extremo leste da Rússia, e localiza-se a 450 quilómetros de Petropavlovsk-Kamchatsky, a capital da região.