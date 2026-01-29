O motivo de Fevereiro ser o mês com menos dias

Aproxima-se rapidamente o mês de Fevereiro, o mês mais curto dos 12 meses que constam do calendário. A verdade é que o segundo mês do ano é o único que tem 28 ou 29 dias. Mas afinal por que é que é em Fevereiro que tal acontece e não em outro mês qualquer?

Reza a história que Fevereiro tem 28 ou 29 dias devido a uma combinação de factores históricos e culturais, remontando à Roma Antiga. Originalmente, Rômulo, o primeiro rei romano, criou um calendário de 10 meses com alternância de 30 ou 31 dias, totalizando 304 dias.

O ano começava em Março e terminava em Janeiro, sendo que os meses tinham 29 ou 30 dias. Fevereiro, o décimo primeiro mês, era considerado de mau agouro e ficou com apenas 28 dias. Mas, em 46 a.C., perante o governo de Júlio César, houve uma mudança significativa: o calendário passou a se basear no ciclo solar. Os meses, então, mudaram todos para 30 ou 31 dias, somando 365 no período de um ano. Nesse mesmo período foi instituído o ano bissexto – mudança inspirada no calendário dos egípcios -, com um dia adicional a cada quatro anos.

Mas o calendário gregoriano, adoptado até hoje pelo mundo cristão ocidental, não mexeu no número de dias de Fevereiro.

E por que Fevereiro tem 29 dias a cada quatro anos?

A razão para essa diferença de dias está ligada à forma como o tempo é calculado em relação à órbita da Terra ao redor do Sol. Embora o ano solar, ou seja, o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, seja de aproximadamente 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos, o calendário civil adopta 365 dias. Para compensar essa discrepância, um dia extra é adicionado a cada quatro anos, resultando no ano bissexto.

Esse ajuste foi proposto pelo Papa Gregório XIII no século 16, quando ele reformou o calendário juliano e instituiu o calendário gregoriano. Para evitar o descompasso entre o ano civil e o ano solar, o dia adicional é incorporado ao mês de Fevereiro, fazendo com que, em anos bissextos, Fevereiro tenha 29 dias. Isso também assegura que as estações do ano não fiquem fora de sincronia com o calendário.

Em anos não bissextos, como 2025, Fevereiro tem apenas 28 dias, restabelecendo o padrão do calendário gregoriano. Portanto, após o ano bissexto de 2024, em que o mês de Fevereiro teve 29 dias, retornamos ao ciclo regular, com 28 dias, até o próximo ano bissexto, em 2028.