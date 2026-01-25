SANAS Madeira realizou 178 missões em 2025, mais 39% do que no ano anterior

A Associação Madeirense para Socorro no Mar (SANAS Madeira) realizou 178 missões operacionais ao longo de 2025, um aumento de 39% face ao ano anterior.

Em nota emitia com o balanço anual de missões, a associação indica que foram assistidas 30 vítimas e garantida a segurança de 2.413 atletas em diferentes eventos desportivos.

De acordo com os dados apresentados, houve um "incremento da actividade operacional” em 2025, sendo que do total de missões realizadas, 62 corresponderam a alertas de busca e salvamento, tendo sido empenhados meios em 58 dessas ocorrências. Foram ainda registadas 64 missões de apoios diversos e 52 rondas costeiras.

No âmbito das operações de busca e salvamento, o SANAS Madeira respondeu a 13 pedidos de auxílio, realizou três saídas para buscas por desaparecidos no mar, efectuou 27 evacuações por via marítima e participou em nove missões de resgate. Houve também seis reboques de embarcações para porto seguro, sendo a missão mais longa um reboque com a duração de seis horas e 41 minutos. Durante as acções foram assistidas 30 vítimas e auxiliadas 23 pessoas, tendo sido classificados sete resgates como críticos. Registaram-se ainda duas fatalidades, uma por paragem cardiorrespiratória na Vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal, e outra por afogamento na Praia da Maiata, no Porto da Cruz.

As missões de busca e salvamento envolveram 58 embarcações, 247 tripulantes e 98 bombeiros embarcados, com um total de 656,5 milhas náuticas percorridas e 88,8 horas de missão.

Relativamente às missões de apoios diversos, foram contabilizados 64 pedidos relacionados com segurança e socorro em eventos, nos quais o SANAS Madeira esteve responsável pela assistência a 2.413 atletas. Destas operações resultaram 10 evacuações e 74 desportistas assistidos. A missão de maior duração teve lugar num evento nocturno integrado nas Festas da Calheta, prolongando-se por 10 horas e 30 minutos. No total, as missões mobilizaram 74 embarcações, 272 tripulantes, percorreram 1.031,6 milhas náuticas e totalizaram 276,2 horas de operação.

Durante o ano foram igualmente efectuadas 52 rondas costeiras, que envolveram 52 veículos, 100 operacionais, 76 horas de missão e uma distância percorrida de 1.850 quilómetros.

Excluindo verificações periódicas de meios de salvamento, exercícios, treinos, logística, patrulhamentos costeiros por mar e preparação operacional, o SANAS Madeira navegou um total de 1.688 milhas náuticas ao longo de 2025, distância que a associação compara a “23 voltas à ilha da Madeira”.