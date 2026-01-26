Instituto das Florestas repara 'passadiço' na Vereda da Ponta de São Lourenço

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) procedeu à reparação do 'passadiço' em deck no acesso à Vereda da Ponta de São Lourenço (PR 8), um dos percursos pedestres classificados mais procurados por residentes e turistas.

Há já alguns meses que vinham surgindo alertas para o estado de degradação daquele trilho, situação que deverá estar, agora, minimizada, graças à interveção de reparação e substituição levada a cabo, conforme divulgada nas redes sociais daquele entidade que tem à sua responsabilidade a gestão da maioria desses trilhos existentes na Região.

"Esta intervenção visa melhorar as condições de utilização e reforçar a segurança dos visitantes, promovendo uma fruição mais segura e confortável deste espaço natural único", podemos ler na publicação feita esta tarde.