Golo aos 96 minutos dita derrota do Nacional em Alvalade

O Nacional perdeu, esta noite, por 2-1, frente ao Sporting, no Estádio de Alvalade, em jogo da 20.º jornada da I Liga.

Na primeira parte, aos 12 minutos, a equipa madeirense dispôs de uma oportunidade flagrante, mas valeu por um corte in extremis, quase em cima da linha de golo. Na sequência de um rápido contra-ataque, Gabri Veron foi servido no centro da área, depois de um três para um, mas o seu remate foi bloqueado por Geny Catamo.

Após alguns minutos de hesitação, os leões reagiram e começaram a criar remates perigosos, terminando assim com uma primeira parte equilibrada, mas com um ligeiro ascendente do Sporting.

Na segunda parte, o equilíbrio manteve-se, tal como na etapa inicial. O Sporting dominou a posse de bola, mas não conseguiu convertê-la em ocasiões de real perigo, sendo necessário esperar até aos 70 minutos para que os golos surgissem.

Num rápido contra-ataque rápido, Francisco Trincão recebeu espaço na direita da área e rematou rasteiro, obrigando Kaique a uma defesa vistosa. A bola sobrou para Pote, no centro da área, que não hesitou e finalizou para o fundo das redes.

Três minutos mais tarde, o Nacional respondeu de imediato ao golo sofrido. Num lance bem trabalhado, Veron rematou, mas Rui Silva não conseguiu segurar a bola por completo. Esta sobrou para Alan Nunez, que apenas teve de a encostar para a baliza deserta.

Porém, já nos instantes finais, o Sporting acabou por selar a derrota do Nacional. Alisson avançou pela esquerda, acelerou e cruzou, permitindo o desvio de calcanhar do avançado colombiano Suárez.

Com este resultado, o Nacional soma 20 pontos e permanece no 11.º lugar da classificação geral. Na próxima jornada, agendada para 8 de Fevereiro, o conjunto insular recebe, às 18 horas, na Choupana, o Casa Pia.

Confira os golos desta partida:

1-0 Sporting, Pedro Gonçalves (72')

1-1 Nacional, Alan (76')

2-1 Sporting, Suárez (90+6')