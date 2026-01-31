Presidente da República evoca memória do Coronel Nuno Santa Clara Gomes
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrou, esta sexta‑feira, a vida e o percurso do coronel de Infantaria José Nuno da Câmara Santa Clara Gomes, figura conhecida pela sua participação no 25 de Abril e pela intervenção cívica.
O militar madeirense, natural do Funchal, faleceu ontem em Lisboa, aos 80 anos. ‘Capitão de Abril’ era colunista do DIÁRIO desde 2014.
Em nota oficial, o Chefe de Estado enalteceu a dedicação exemplar de Santa Clara Gomes à Instituição Militar, nomeadamente ao movimento que conduziu à Revolução de 25 de Abril, e o seu contributo para causas sociais ligadas aos deficientes das Forças Armadas. O coronel exerceu funções de presidente e vice‑presidente da Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA).
Para o Presidente da República, “a participação activa no 25 de Abril e o empenho na promoção da dignidade e integração dos militares com deficiência” são elementos que marcaram a vida do coronel Santa Clara Gomes e o seu serviço à pátria.
O Presidente expressou aos familiares e amigos do coronel a sua solidariedade neste momento de pesar.
O velório e as exéquias fúnebres terão lugar no domingo, 1 de Fevereiro, na Capela do Crematório de Palhais, no concelho do Barreiro, acompanhados de honras militares. A cremação acontecerá pelas 14 horas.