Um legado que distingue o DIÁRIO

O director geral editorial do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, destacou hoje, terça-feira, dia 3, o legado humano e jornalístico de Manuel Nicolau, no lançamento do livro Manuel Nicolau, Retratos, sublinhando que o fotógrafo “não procurou o rosto estético nem o enquadramento ideal”, mas antes a Madeira real, crua e profundamente humana.

Na sua intervenção, Ricardo Oliveira afirmou que Manuel Nicolau nunca vendeu a sua identidade nem se afastou do território, assumindo com orgulho a ligação à Madeira, ao 25 de Abril e à autonomia. “Não invadiu privacidades, não recriou cenários, nem bajulou exclusivos”, frisou, apontando a obra como prova de um jornalismo assente em rostos e factos, e não em encenações.

O responsável editorial recordou a experiência pessoal de trabalhar com Manuel Nicolau em 1997, numa extensa reportagem pela Madeira e Porto Santo, que permitiu conhecer “uma ilha desigual, a desenvolver-se a várias velocidades”, consolidando um jornalismo de proximidade que ainda hoje diferencia o DIÁRIO.

Ricardo Miguel Oliveira salientou ainda a paixão do fotógrafo pela profissão, a disponibilidade permanente para aprender e surpreender, bem como a convicção de que a realidade não podia ser ficcionada. Considerou que Retratos é mais do que uma homenagem, assumindo-se como “um ensinamento”.

A edição da obra póstuma de Manuel Nicolau é da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional de Cultura, e reúne uma selecção do vasto acervo fotográfico acumulado ao longo de décadas de actividade no DIÁRIO.