Desaparece com 15 pessoas a bordo avião da companhia Satena da Colômbia

Um avião da companhia aérea colombiana Satena, com 13 passageiros e dois tripulantes a bordo, desapareceu hoje quando viajava entre Cúcuta e Ocaña, no nordeste da Colômbia, disseram fontes oficiais.

A aeronave descolou do Aeroporto Camilo Daza, em Cúcuta, capital de Norte de Santander, com destino a Ocaña, mas não chegou à hora prevista ao Aeroporto de Águas Claras, o segundo maior do departamento.

A Satena indicou que o voo NSE8849 descolou por volta das 11:40 (16:40 em Lisboa) e tinha previsão de aterragem às 12:05.

"O último contacto com o controlo de tráfego aéreo foi às 11:54", dsse a transportadora.

A aeronave desaparecida é um Beechcraft de fabrico norte-americano, com matrícula HK4709 e capacidade para 19 passageiros.

A companhia aérea Searca operava o voo, de acordo com a Satena.

A ministra dos Transportes colombiana, María Fernanda Rojas, disse nas redes sociais que a Direção de Investigação de Acidentes Aeronáuticos Civis (Aerocivil) "está a reunir informações sobre a perda de comunicação da aeronave HK4709".

A ministra acrescentou que "os protocolos correspondentes foram acionados" para auxiliar as autoridades aeronáuticas.

O voo entre Cúcuta e Ocaña tem uma duração aproximada de 25 minutos e, de acordo com a plataforma de rastreamento de voos Flightradar, a aeronave perdeu a comunicação quando sobrevoava uma zona montanhosa entre as cidades de Ábrego e La Playa, no Norte de Santander.